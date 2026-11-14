Senapred solictia evacuar sectores de la región de Coquimbo por desborde de ríos: Revisa las advertencias del organismo

14 nov. 2026 - 21:25 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió órdenes de evacuación debido al desborde de ríos en la región de Coquimbo.

La zona se mantiene bajo Alerta Roja debido a deshielos que están provocando aumentos de caudales que afectan a sectores poblados.

Senapred informó que activó la mensajería SAE solicitando la evacuación de sectores de la comuna de Ovalle debido a desbordes de los ríos Limarí y Grande.

En tanto, en la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama, también se activó la mensajería SAE para solicitar que la población no se acerque a la ribera del río Del Carmen.

Revisa las alertas SAE de Senapred

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Limarí, se solicita EVACUAR sector El Trapiche Bajo, en la comuna de #Ovalle, Región de Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería SAE.



Mantente informado a través de los canales oficiales y sigue las indicaciones de la autoridad y… pic.twitter.com/IWfOD6D0ix — SENAPRED (@Senapred) November 15, 2026

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Grande, se solicita EVACUAR sector La Ensenada, en la comuna de #Ovalle, Región de Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería SAE.



Mantente informado a través de los canales oficiales y sigue las indicaciones de la autoridad y de… pic.twitter.com/5muaaE0bDF — SENAPRED (@Senapred) November 15, 2026

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida EVITE acercarse a la ribera del Río del Carmen, en la comuna de #AltoDelCarmen, Región de Atacama.



Para reforzar el alertamiento preventivo #SENAPRED activó mensajería #SAE.



Mantente informado a través de los canales… pic.twitter.com/7Yatna5g7g — SENAPRED (@Senapred) November 14, 2026

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