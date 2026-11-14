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Senapred solictia evacuar sectores de la región de Coquimbo por desborde de ríos: Revisa las advertencias del organismo

¿Qué pasó?

La noche de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió órdenes de evacuación debido al desborde de ríos en la región de Coquimbo.

La zona se mantiene bajo Alerta Roja debido a deshielos que están provocando aumentos de caudales que afectan a sectores poblados.

Senapred informó que activó la mensajería SAE solicitando la evacuación de sectores de la comuna de Ovalle debido a desbordes de los ríos Limarí y Grande

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En tanto, en la comuna de Alto del Carmen, región de Atacama, también se activó la mensajería SAE para solicitar que la población no se acerque a la ribera del río Del Carmen.

Revisa las alertas SAE de Senapred

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