Muere Carlos Grollmus: Una de las víctimas del atentado incendiario al histórico molino de su familia en 2022

14 nov. 2026 - 20:28 hrs.

¿Qué pasó?

Carlos Grollmus, una de las víctimas del atentado incendiario al Molino Grollmus en agosto de 2022, falleció este sábado a los 83 años en la región del Biobío.

Muere víctima de atentado al Molino Grollmus

Fuentes cercanas a la familia confirmaron a Mega Investiga que Carlos Grollmus falleció alrededor del mediodía en la casa de una de sus hijas en la ciudad de Concepción.

Carlos Grollmus sufrió la amputación de su pierna izquierda tras recibir un disparo en el atentado ocurrido en Contulmo y hace aproximadamente un mes había sufrido un accidente cerebrovascular.

Sus funerales se realizarán mañana domingo 15 de noviembre en el Parque San Pedro, donde a las 16:00 horas se llevará a cabo su ceremonia de cremación.

De acuerdo a su familia, en aproximadamente dos semanas más, sus cenizas serán esparcidas en el lago Lanalhue.

En septiembre de este año, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete dictó penas que suman más de 80 años de cárcel para los cabecillas de la Resistencia Mapuche Lafkenche, quienes lideraron el atentado al Molino Grollmus.

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