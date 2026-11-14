"Asunto de vida o muerte": Países debatirán en la ONU la regulación de "robots asesinos"

14 nov. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

¿Debería prohibirse que las máquinas tomen decisiones? El tema se debatirá la próxima semana en la ONU, donde una mayoría de países se muestra a favor de establecer normas vinculantes, frente a un puñado que se opone, incluido Estados Unidos.

Los sistemas de armas autónomas (SALA), conocidos como "robots asesinos", eligen y atacan a sus objetivos sin control humano.

Stop Killer Robots

"La necesidad de regular las armas autónomas se ha vuelto urgente" con los "avances en inteligencia artificial", que han demostrado que los agentes de IA pueden sobrepasar sus prerrogativas, explica Laurent Gisel, jefe de la Unidad de Armas y Conducción de las Hostilidades del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La campaña "Stop Killer Robots", una coalición mundial de más de 300 organizaciones, reclama normas vinculantes desde 2013.

Pero la tecnología que permite automatizar determinadas funciones militares ya se utiliza en los campos de batalla, especialmente en Ucrania y en Oriente Medio.

Como los sistemas de armas autónomos son relativamente baratos de fabricar, pueden multiplicarse rápidamente, advierte Stop Killer Robots.

Estas tecnologías preocupan, sobre todo por los riesgos de ataques indiscriminados y la ausencia de responsabilidad humana.

"Asunto de vida o muerte"

La tecnología es "imperfecta y comete errores, algo que estamos dispuestos a tolerar en nuestra vida cotidiana. Pero en el campo de batalla, un error puede ser un asunto de vida o muerte", afirma Mary Wareham, de la oenegé Human Rights Watch.

La próxima semana, en Ginebra, la séptima conferencia de revisión de la Convención sobre ciertas armas convencionales (CCAC) reunirá a sus 128 Estados para decidir, por consenso, la apertura de negociaciones para un instrumento jurídicamente vinculante.

Las negociaciones se anuncian arduas.

A principios de septiembre, Brasil, en nombre de 47 Estados, y Argelia, en el de los países africanos, hicieron un llamamiento a favor de normas vinculantes.

El 22 de octubre, 50 países, entre ellos Francia, consideraron a su vez "urgente" establecer un control humano sobre el uso de la fuerza.

El 29 de octubre, 163 Estados aprobaron una resolución en la Asamblea General de la ONU que insta a negociar normas sobre las armas autónomas.

Cinco países votaron en contra (Estados Unidos, Rusia, Israel, Corea del Norte y Bielorrusia) y nueve se abstuvieron, entre ellos Irán, China y Arabia Saudita.

China mantiene "una ambigüedad" calculada porque "se declara favorable a un instrumento jurídicamente vinculante 'cuando las condiciones hayan madurado'", afirma Laure de Roucy-Rochegonde, del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri).

Paralelamente, Washington propuso a principios de octubre un proceso de cinco años para elaborar un instrumento no vinculante, mientras que las oenegés y el CICR reclaman un plazo de un año.

Rusia ha emprendido una batalla procesal para impedir que la UE denuncie la guerra en Ucrania durante la conferencia de Ginebra y esto podría obstaculizar su celebración.

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