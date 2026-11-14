Santiago Parade reúne a 80 mil personas: Familias trans lideraron marcha con exigencia de avances en derechos LGBTIQ+

14 nov. 2026 - 19:43 hrs.

¿Qué pasó?

La protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes trans, junto con la exigencia de nuevas medidas contra la discriminación, marcaron la decimonovena edición de Santiago Parade, movilización que este sábado reunió a alrededor de 80 mil personas en el centro de la capital.

Santiago Parade reúne a 80 mil personas

La convocatoria, impulsada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), también estuvo acompañada de cuestionamientos a eventuales retrocesos en derechos y de un anuncio sobre posibles acciones internacionales contra una sanción aplicada a la organización.

La jornada comenzó cerca de las 14:00 horas en Plaza Italia, punto desde el cual familias, activistas y representantes de distintas organizaciones iniciaron un recorrido por la Alameda en dirección a Plaza Los Héroes.

Con banderas del arcoíris, pancartas y mensajes contra la discriminación, los asistentes participaron en una manifestación que también contempló un acto cultural como parte de las actividades programadas.

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Familias trans lideraron la marcha

Uno de los aspectos centrales de esta edición fue la participación de niños, niñas y adolescentes trans, quienes encabezaron el recorrido acompañados de sus familias.

Desde el Movilh plantearon que esta decisión buscó visibilizar la importancia de proteger sus derechos, en medio de un debate público marcado por cuestionamientos a las identidades de género de menores de edad.

Entre las participantes estuvo Karina, madre de un niño trans de 12 años, quien explicó que su presencia en la movilización respondía al deseo de acompañar y defender a su hijo.

"Estoy aquí por mi hijo, a quien amo. Hemos escuchado muchas brutalidades contra nuestros hijos y contra familias como la mía que apoyan sus procesos de transición", señaló.

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La manifestación también contó con la presencia de organizaciones de derechos humanos y agrupaciones vinculadas a las diversidades sexuales y de género, entre ellas Acción Gay, OTD y AHF.

Asimismo, participaron la diputada Tamara Ramírez (PDG) y representantes diplomáticos, incluida la embajadora de México, Laura Moreno, además de integrantes de las misiones de Irlanda, Australia y Canadá.

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