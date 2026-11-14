14 nov. 2026 - 19:00 hrs.

De los 16 feriados que estaban calendarizados para este 2026, solo quedan dos festivos, y es que cada vez nos acercamos más al término del año.

Con ello también se aproximan las celebraciones de fin de año, como Navidad y Año Nuevo, instancias que muchas personas aprovechan para viajar a otras regiones o para salir a pasear.

¿Cuántos fines de semana largos quedan este 2026?

Los dos festivos restantes de 2026 son la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, y Navidad, el 25 de diciembre.

Uno de estos días permitirá que se dé un fin de semana largo, debido a que coincide con un viernes. Se trata del viernes 25 de diciembre, feriado que logrará que haya tres días de descanso (siempre y cuando un trabajador no tenga que asistir a sus labores durante el fin de semana).

Por otro lado, el 8 de diciembre cae un día martes, por lo que es más difícil tener el fin de semana largo.

Cabe destacar que el 25 de diciembre es feriado irrenunciable, lo que significa que los empleados del comercio no trabajarán, excepto quienes trabajen en estos lugares:

Clubes

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento, tales como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos

Casinos y otros lugares de juego legalmente autorizados

Establecimientos de venta de combustibles (conocidos como "bencineras" o "bombas de bencina")

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia en bencineras, que son las que preparan y venden alimentos para consumir en el mismo local.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2026?

De este modo, los dos feriados que quedan en el 2026 son los siguientes:

Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre, Navidad (irrenunciable).

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