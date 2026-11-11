Descuentos de hasta 50%: Tienda de productos para el hogar prepara venta nocturna en tiendas y por Internet

11 nov. 2026 - 13:41 hrs.

A pocas semanas de Navidad, Casaideas anunció una jornada de descuentos para quienes quieran adelantar sus compras de fin de año. Se trata de una venta nocturna que se realizará este miércoles 11 de noviembre y que tendrá rebajas de hasta un 50% en productos seleccionados.

¿A qué hora es la venta nocturna de Casaideas

La promoción estará disponible entre las 17:00 y las 23:59 horas, tanto en las tiendas físicas de la cadena como a través de su sitio web.

Quienes quieran aprovechar las rebajas podrán hacerlo de dos maneras:

En tiendas físicas: en los locales de Casaideas (revísalos aquí).

Por Internet: a través del sitio web casaideas.cl.

Además de los descuentos especiales, la empresa informó que ofrecerá un 20% de rebaja en el resto de su catálogo.

¿Qué productos tendrán descuentos en la venta nocturna de Casaideas?

Entre los productos que estarán disponibles con descuentos se encuentran artículos de decoración, cocina y comedor, textiles para el hogar, productos para dormitorios y baños, además de soluciones de organización y papelería.

La oferta también incluirá juguetes para niños, accesorios para mascotas y artículos de temporada para preparar la casa para las celebraciones de fin de año.

Desde Casaideas explicaron que la iniciativa busca que las personas puedan anticipar sus compras y evitar las aglomeraciones y el apuro habitual de diciembre.

"Diciembre suele llegar con la agenda llena y muchas veces los regalos terminan resolviéndose a última hora. Con esta venta queremos que las personas puedan anticiparse con calma y elegir algo pensado para cada persona de su lista, en el horario y el canal que más les acomode", señaló Dafne Díaz, subgerente de Marketing de Casaideas Chile.

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