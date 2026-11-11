Cifran en $8.520 millones el robo a banco en Concepción: Ladrones también se llevaron 80 mil dólares y 30 mil euros

11 nov. 2026 - 14:28 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se confirmó que la cifra total del robo a una sucursal de BCI de Concepción, en la región del Biobío, ascendió a los $8.520 millones. Según fuentes abiertas, se trata de uno de los mayores robos a un banco en la historia de nuestro país.

La jefa de la Región Policial del Biobío, Prefecta Inspectora Carolina Namor, destacó que además de este alto monto, los delincuentes se llevaron 80 mil dólares y 30 mil euros.

"Continuamos trabajando en el sitio del suceso para levantar la mayor cantidad de rastros y evidencias para determinar identidades, rutas, desplazamientos y metodologías que nos permitan encontrar a los autores del delito", señaló.

"Uno de los mayores robos que ha afectado a una sucursal bancaria"

El fiscal Regional del Biobío, Roberto Garrido, también se refirió a este delito ocurrido en el recinto ubicado en el centro de Concepción el pasado fin de semana y destacó que "es uno de los mayores robos que ha afectado a una sucursal bancaria".

El persecutor indicó que en el hecho habrían participado al menos 10 personas "con un nivel de preparación poco habitual".

"Antes del robo intervinieron una cámara de seguridad cercana al banco para evitar ser detectados. Desde la propiedad colindante se realizó un forado a un muro de 60 centímetros de espesor, forzaron la bóveda y sustrajeron el dinero", especificó Garrido.

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