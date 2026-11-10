Gendarme balea a persona en situación de calle tras presunta riña en Santiago: Ambos están en calidad de imputados

10 nov. 2026 - 06:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un confuso incidente se registró en la noche del lunes recién pasado en la intersección de las avenidas Viel con Rondizzoni, en la comuna de Santiago, dejando a dos personas en calidad de imputadas tras un altercado que escaló rápidamente en nivel de violencia.

Lo que se sabe del hecho

Según los antecedentes preliminares recopilados por personal policial, los hechos ocurrieron entre las 22:00 y las 23:00 horas.

En el lugar se vio involucrado un funcionario de Gendarmería y un ciudadano de nacionalidad haitiana en situación de calle.

Por razones que aún se investigan, ambos iniciaron una acalorada discusión y posterior riña. Durante la pelea, el ciudadano extranjero habría mordido al gendarme, por lo que este último percutó un disparo con su arma de fuego, impactando a la víctima.

Investigan ingesta de alcohol

Un detalle determinante en la investigación es que los primeros informes apuntan a que el gendarme se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de registrarse la riña.

La policía custodió el armamento utilizado, el cual figuraba inscrito a nombre del funcionario. Por esta razón, se evalúa la legalidad de su porte y uso en dichas circunstancias.

Tras el hecho, el ciudadano afectado fue trasladado hasta la Posta Central para recibir atención médica por la herida a bala, mientras que el gendarme fue derivado al Hospital de Carabineros producto de las lesiones causadas por la agresión física.

El sector permaneció resguardado por Carabineros, mientras la Sección de Investigación Policial (SIP) realiza hasta ahora los peritajes correspondientes para esclarecer cómo y por qué ocurrió este grave episodio.

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