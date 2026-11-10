Estudio confirma viabilidad de cable submarino entre Chile y la Antártica

10 nov. 2026 - 04:00 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco del encuentro internacional “Antártica y cambio climático: ciencia, datos y cooperación”, organizado por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- en Madrid, España, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, dio a conocer los avances del proyecto Cable Antártico y los resultados finales de su estudio de factibilidad integral, que evaluó dimensiones técnicas, legales, económicas, financieras, ambientales y geopolíticas.



El informe, financiado por CAF y desarrollado por el consorcio Salience Consulting y Pioneer Consulting, confirmó que la iniciativa es viable y no presenta impedimentos insalvables, ofreciendo una solución de fondo a la severa restricción digital que enfrentan 55 instalaciones de 21 países en la zona, cuya demanda proyectada superará los 59 Tbps (terabits por segundo) hacia 2058.

Confirman que "el cable es factible"

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, señaló que “el estudio confirma que el Cable Antártico es factible. Es una iniciativa que nuestro país debe liderar y que transformará a Chile en un hub tecnológico para la ciencia, la conectividad y la cooperación internacional”.

Financiamiento

En materia de financiamiento, el estudio plantea que este no recae sobre el erario fiscal, proyectando una combinación de fuentes sostenibles.



Entre las alternativas se contempla la participación de bancos multilaterales de desarrollo, aportes de los Estados participantes y esquemas de derechos de uso de fibra óptica de largo plazo (IRU), estructurados mediante una empresa conjunta o acuerdos contractuales que aseguren la viabilidad económica del proyecto.

Tras la cita en Madrid, Subtel coordinará la presentación del estudio ante el Consejo de Política Antártica en diciembre de 2026 para articular una postura de Estado junto a Relaciones Exteriores, Hacienda y Defensa.

La hoja de ruta apunta a consolidar un modelo de gobernanza neutral, compartido y plenamente alineado con el Sistema del Tratado Antártico, proyectando el inicio de sus operaciones el año 2034.