¿Busca competir con Santiago? Argentina anuncia millonaria expansión con tres terminales para el Aeropuerto de Ezeiza

16 oct. 2026 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

Aeropuertos Argentina, el mayor concesionario aeronáutico del país trasandino, anunció un millonario plan de expansión por US$ 1.500 millones, de los cuales US$ 760 millones serán destinados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La millonaria expansión de Ezeiza

El Aeropuerto de Ezeiza es la entrada principal de vuelos intercontinentales de Argentina y, con su ampliación, que se debería desarrollar entre los años 2027 y 2031, quedará con tres terminales de pasajeros operativos.

De hecho, gran parte de la inversión será para el nuevo "Terminal de Arribos", un edificio de 35.000 m² que será un "gemelo" del "Terminal de Partidas" en funcionamiento desde 2023 y que contará con 14 cintas de entrega de equipajes y 10 nuevas puertas de embarque.

El recinto contará también con nuevas áreas de Migraciones y Aduana con control biométrico, además de un nuevo hall público en donde se podrá esperar a los pasajeros que llegan al país vecino.

Pero esta no es la única inversión, ya que, debido a la construcción del nuevo terminal, el área de vuelos de cabotaje (vuelos nacionales) tendrá que ser desplazada. Sin embargo, como reemplazo, se reacondicionará el actual "Terminal A" para que se encargue exclusivamente de los vuelos domésticos.

Por último, US$ 160 millones serán destinados a la renovación de pistas, calles de rodaje y plataformas, incluidos más de 200.000 m² de pavimento asfáltico y 60.000 m² de hormigón.

Pese a que el aeropuerto tendrá "tres terminales" —Partidas, Arribos y Cabotaje—, en la práctica solo serán dos, ya que Ezeiza quedará dividido entre los vuelos nacionales e internacionales, de forma similar a la operación del T1 y T2 del Aeropuerto Internacional de Santiago.

Aeroparque también será ampliado

Por otro lado, Aeropuertos Argentina también anunció una ampliación del Aeroparque Jorge Newberry, el aeropuerto ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que atiende principalmente el tráfico de cabotaje y vuelos regionales dentro de Sudamérica.

De acuerdo a lo informado, el aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros de Argentina contará con una nueva sala de embarques en el sector sur de la terminal, la cual contará con seis nuevas mangas para facilitar el acceso a los aviones.

Debido a la división de aeropuertos en Buenos Aires, ninguno de estos supera el tráfico de Santiago, aeropuerto que en 2025 transportó más de 26 millones de viajeros en sus dos terminales frente a los casi 12 millones de Ezeiza y más de 17 millones de Aeroparque.

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