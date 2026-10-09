Mercado Central será renovado por primera vez en 15 años: ¿En qué consisten las obras y cuándo terminarán?

09 oct. 2026 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

El Mercado Central de Santiago, Región Metropolitana, comenzó un proceso de recuperación de su fachada que contempla intervenir más de 2.600 metros cuadrados del histórico edificio patrimonial.

Los trabajos incluyen labores de limpieza, tratamiento y pintura integral, en una intervención que no se realizaba desde 2011 y que se extenderá hasta diciembre. El objetivo es mejorar el estado exterior del recinto y contribuir a la recuperación del barrio Mapocho-La Chimba.

¿Cómo serán los trabajos en el Mercado Central?

Las obras se concentrarán en la fachada del edificio e incluirán la limpieza de las superficies, el tratamiento de los muros y la aplicación de pintura para recuperar la imagen exterior del tradicional mercado.

El proyecto es parte de una alianza público-privada impulsada por la Municipalidad de Santiago y la administración del Mercado Central, con el aporte de Easy, del grupo Cencosud, y la colaboración de Fundación 7 Sueños, Tricolor, Hela e Isesa.

El Presidente José Antonio Kast destacó hace unos días que "la recuperación de barrios también forma parte de nuestra tarea de seguridad. Un espacio limpio, iluminado y con vida es un espacio más seguro para quienes viven y trabajan en él”.

La recuperación del barrio Mapocho-La Chimba

La intervención de la fachada se suma a otras iniciativas orientadas a mejorar el entorno del Mercado Central y revitalizar el sector.

De acuerdo con la Municipalidad de Santiago, existen $1.128,8 millones asignados para mejorar el eje Paseo Ahumada, Paseo Puente y Plaza de Armas. Entre las obras consideradas están la instalación de nuevas luminarias y cámaras de televigilancia, además de mejoras en pavimentos y mobiliario urbano.

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