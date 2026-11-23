Robos con violencia disminuyen 19% y homicidios caen 18%: Gobierno destaca avances en seguridad durante 2026
- Por Arnaldo Sepúlveda | Aton
¿Qué pasó?
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, realizó un nuevo balance de seguridad, donde destacó la disminución de los delitos violentos y los resultados de los operativos policiales desarrollados en distintas regiones del país.
El ministro vinculó estos avances al Plan Operativo de Seguridad, que contempla siete focos de gestión y más de 60 iniciativas destinadas a fortalecer el despliegue policial y la prevención del delito. La estrategia incluye acciones focalizadas contra las encerronas y el robo violento de vehículos, mediante el trabajo coordinado de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público, los municipios y el sector privado.
“Estos son avances importantes, como parte de un largo camino que debemos recorrer para recuperar la tranquilidad que teníamos en nuestras calles”, destacó Arrau.Ir a la siguiente nota
Avances en seguridad 2026
De acuerdo al balance, se produjo una disminución del 18% en las víctimas de homicidio, con 171 víctimas menos al 8 de noviembre, en comparación con el mismo período de 2025.
En materia de combate al narcotráfico, las incautaciones de drogas alcanzaron las 122 toneladas durante 2026, un incremento del 30,5% respecto del mismo período del año anterior.
Asimismo, los ingresos irregulares detectados en la frontera norte disminuyeron un 85,2%, mientras que el 78,2% de las personas adultas detectadas fue reconducida.
Ronda policial nacional en diversas zonas del país
Durante las noches del viernes 20 y sábado 21 de noviembre, Carabineros realizó una ronda nacional que involucró a más de 1.800 funcionarios y 600 medios logísticos, con el objetivo de reforzar la seguridad y la fiscalización en distintas zonas del país.
En doce horas de operativo, se efectuaron cerca de 30 mil controles preventivos, incluyendo más de 10 mil fiscalizaciones vehiculares y más de 3 mil inspecciones a locales comerciales.
El despliegue permitió detener a 379 personas, de las cuales 123 mantenían órdenes de detención vigentes y otras 256 fueron sorprendidas cometiendo delitos en flagrancia.
Además, se incautaron 42 vehículos y 14 armas, y se cursaron más de 2 mil infracciones, principalmente relacionadas con alcohol y tránsito.
“Esta es la acción permanente del Estado en nuestras calles y barrios, en cada región del país. Seguiremos repitiendo estos operativos, una y otra vez, focalizados en diferentes áreas donde se concentran ilícitos o incivilidades”, concluyó el titular de Seguridad.
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