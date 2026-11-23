23 nov. 2026 - 18:00 hrs.

La Cuenta RUT del BancoEstado es el producto financiero con mayor penetración en el mercado nacional, contando actualmente con más de 15 millones de usuarios en todo el país.

Gracias a ella, muchas personas accedieron por primera vez a los servicios bancarios y, además, pueden recibir fácilmente los pagos de beneficios y bonos que entrega el Estado.

Dentro de sus características está la gratuidad de su apertura y mantención, además de ser una cuenta vista asociada a una tarjeta de débito que permite realizar compras presenciales y online tanto en Chile como en el extranjero.

¿Cuáles son los montos máximos en el extranjero?

Dentro de los principales usos de la Cuenta RUT en el extranjero se encuentran las compras y giros presenciales y las compras online, los que tienen los siguientes montos máximos de uso diario:

Compras y giros presenciales : Límite diario de US$ 1.000 o su equivalente en la moneda local del país en que te encuentres.

: Límite diario de US$ 1.000 o su equivalente en la moneda local del país en que te encuentres. Compras no presenciales (online): Límite total de US$ 500 diarios, con un máximo de US$ 50 por cada transacción y 10 transacciones diarias.

En la web de BancoEstado se explica además que "existen ciertas consideraciones especiales o parámetros diferenciados de límites por comercios, que van desde los US$ 50 hasta los US$ 1.000".

Por último, también se indica que "los límites de las transacciones en el extranjero, tanto presenciales como no presenciales, se manejan de manera independiente, y no se suman entre sí".

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