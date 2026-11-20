20 nov. 2026 - 10:00 hrs.

La CuentaRUT de BancoEstado es uno de los productos bancarios más utilizados en Chile y no tiene costo de apertura ni mantención. Sin embargo, algunas operaciones sí contemplan el cobro de comisiones, dependiendo del canal utilizado y de si se realizan dentro o fuera del país.

De acuerdo con la información publicada por BancoEstado, desde el 15 de abril de 2026 las transferencias desde CuentaRUT hacia otros bancos dejaron de tener costo. La medida eliminó la comisión de $300 que se cobraba anteriormente por este tipo de operaciones.

CuentaRUT: ¿Qué operaciones sí tienen costo?

Aunque gran parte de las operaciones habituales son gratuitas, existen algunas transacciones por las que los usuarios deben pagar una comisión.

Estos son los cobros vigentes para operaciones realizadas en Chile:

Giros en cajeros automáticos de otros bancos: $300 por transacción.

Consultas de saldo en cajeros automáticos de otros bancos: $100 por transacción.

Reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto: $1.000 en sucursales BancoEstado y BancoEstado Express.

Reposición de tarjeta con envío a domicilio: $4.900.

Además, la emisión de un duplicado de cartola de movimientos solicitado en sucursales BancoEstado o BancoEstado Express tiene un costo de 0,05 UF más IVA.

¿Cuánto cuesta utilizar la CuentaRUT en el extranjero?

Las operaciones internacionales también contemplan el cobro de una comisión.

Según BancoEstado, las compras y los giros realizados en el extranjero, ya sea de manera presencial o por internet, tienen un costo equivalente al 1,9% del monto de cada transacción, con un mínimo de US$0,5.

Este cobro también se aplica a las compras por internet realizadas desde Chile en comercios internacionales.

¿Qué transacciones de CuentaRUT son gratuitas?

Por otro lado, existen distintas operaciones que los clientes pueden realizar sin pagar comisiones.

Entre ellas se encuentran:

Transferencias a otras cuentas de BancoEstado.

Transferencias a cuentas de otros bancos e instituciones financieras.

Giros en cajeros automáticos de BancoEstado.

Giros en sucursales BancoEstado, oficinas BancoEstado Express y puntos CajaVecina.

oficinas BancoEstado Express y puntos CajaVecina. Consultas de saldo y solicitud de cartolas a través de cajeros automáticos BancoEstado, CajaVecina , la App BancoEstado y el sitio web.

, la App BancoEstado y el sitio web. Compras con RedCompra, Compraquí y WebPay.

De esta manera, aunque la CuentaRUT no cobra por su apertura ni mantención, es importante conocer las comisiones asociadas a determinadas operaciones para evitar cobros inesperados.

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