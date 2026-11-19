19 nov. 2026 - 09:00 hrs.

El extravío o robo de la tarjeta CuentaRUT puede convertirse en un problema para sus usuarios. Sin embargo, recuperarla tiene un costo que depende del canal elegido para solicitar una nueva.

¿Cuánto debo pagar por reponer mi tarjeta?

De acuerdo con las tarifas de BancoEstado, reponer el plástico por robo, hurto o extravío cuesta $1.000 si el trámite se realiza presencialmente.

Este valor se aplica en sucursales BancoEstado y oficinas BancoEstado Express. También está contemplada la reposición en los Centros de Tarjetas del Metro.

Pero existe otra alternativa: pedir el reemplazo directamente desde la aplicación de BancoEstado y recibirlo en el domicilio.

En ese caso, el servicio de reposición con despacho cuesta $4.900, según el tarifario de la entidad.

¿Qué ocurre si la tarjeta está deteriorada?

Si el usuario entrega el plástico que desea cambiar, la reposición no tiene costo. Tampoco se cobra por reemplazar una tarjeta vencida o cambiar una antigua con banda magnética por una con chip.

Antes de solicitar una nueva, es importante bloquear la tarjeta extraviada o robada para evitar posibles usos no autorizados. Esto se puede hacer en la aplicación de BancoEstado o en sus canales de atención.

Para solicitar el reemplazo por la app, hay que ingresar a la sección "Productos" y seleccionar "Reposición y Activación de Tarjetas". Luego se deben completar los datos de despacho y autorizar la operación.

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