19 nov. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un rápido despliegue coordinado entre Carabineros y patrullas de seguridad municipal permitió detener en flagrancia a dos delincuentes que entraron a robar a un domicilio ubicado en calle García Moreno, en la comuna de Ñuñoa.

El operativo se activó gracias a las medidas de seguridad implementadas por los propios residentes del sector, como cámaras de vigilancia, las cuales captaron el momento exacto en que ambos individuos ingresaban al inmueble.

Advertidos de la presencia de los sospechosos, los vecinos dieron aviso inmediato a los equipos municipales, lo que facilitó una rápida llegada de Carabineros mientras los sujetos aún estaban en el interior de la propiedad.

Moto robada, arma adaptada y denuncias previas

Tras cercar el perímetro y concretar la captura en el lugar, Carabineros verificó que los detenidos mantenían antecedentes previos en la misma zona, donde ya habían sido denunciados por desplazarse en motocicleta para abordar y asaltar a peatones que transitaban solos.

Al revisar sus pertenencias y el vehículo en el que se movilizaban, los funcionarios constataron la configuración de tres delitos flagrantes. Además del robo en lugar no habitado tras ser sorprendidos directamente dentro del inmueble, se estableció que la motocicleta en la que operaban mantenía un encargo vigente por robo, configurándose el delito de receptación de vehículo motorizado.

A ello se sumó el porte ilegal de arma de fuego, luego de que el personal policial encontrara entre sus vestimentas una pistola a fogueo que había sido modificada para efectuar disparos.

Tras el procedimiento, ambos individuos fueron trasladados hasta una unidad policial y pasarán durante esta jornada su control de detención y formalización de cargos ante la justicia.