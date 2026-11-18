18 nov. 2026 - 13:49 hrs.

¿Qué pasó?

Destrozos en la vía pública, lanzamiento de bombas molotov y una sala con daños por el fuego marcaron una nueva jornada de violencia en el Liceo 7 José Toribio Medina, en Ñuñoa.

Los hechos, protagonizados por encapuchados con overoles blancos, también obligaron a suspender temporalmente el tránsito en avenida Irarrázaval.

Sichel vinculó los incidentes con la discusión sobre los SLEP

El alcalde de la comuna, Sebastián Sichel, compartió en su cuenta de X un video y una fotografía que muestran a personas con overoles blancos utilizando artefactos incendiarios en el establecimiento.

En su publicación, el jefe comunal relacionó los hechos con el requerimiento presentado por diputados de oposición ante el Tribunal Constitucional (TC), mediante el cual buscan impugnar disposiciones del proyecto aprobado por el Congreso que permiten a determinados municipios extender la administración de sus establecimientos educacionales.

"Ayer presentan requerimiento que hace inviable lo que el Congreso decidió: que Ñuñoa pida la suspensión del traspaso de sus colegios al SLEP. Hoy aparecen después de meses overoles blancos cometiendo desmanes e impidiendo las clases en un liceo de la comuna", escribió.

"Ven la educación pública como un objetivo político, no como una prioridad social. Sectores extremos que juegan con la vulnerabilidad y fragilidad de las personas. Pura élite que juega a la revolución y usa a quienes más necesitan de la educación, manteniéndolos en la incertidumbre y sin clases. Una vergüenza", agregó.

Suspendieron el tránsito en avenida Irarrázaval

Los incidentes también afectaron la circulación vehicular. Debido a los hechos registrados en el exterior del establecimiento, se suspendió el tránsito en avenida Irarrázaval, en ambos sentidos, entre Manuel Montt y avenida Antonio Varas.

Posteriormente, la circulación fue habilitada nuevamente.