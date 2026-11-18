18 nov. 2026 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

Luego que el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, asegurara que en medio de la polémica que complica a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, la citaron a una reunión en La Moneda, pero no se pudo concretar, la secretaria de Estado en conversación con Meganoticias aseguró: “Yo no he sido citada por el vicepresidente, así que yo no perdí ninguna reunión”.

No obstante, afirmó que si la citan durante esta jornada, asistirá.

Una contradicción que se da en medio de la disputa entre Palacio y el ministerio: el acuerdo con OpenAI, tensiones en su propia cartera, despidos injustificados y declaraciones cruzadas con el vocero de Gobierno.

La evaluación de Palacio y el acuerdo con OpenAI

Las fricciones quedaron en evidencia luego de que el ministro Gonzalo Arenas reconociera en televisión que el Ejecutivo enfrenta dificultades con la conducción de esa cartera: “Nosotros tenemos un problema en el Ministerio de Ciencia, lo reconocemos, no ha funcionado como esperábamos”, afirmó el portavoz del Gobierno.

Según explicó Arenas, el Presidente José Antonio Kast ya realizó su propio diagnóstico sobre el funcionamiento de la cartera, esto de cara a la primera gran evaluación del gabinete.

A este escenario se sumó la firma en San Francisco del memorándum "OpenAI para Chile", suscrito por Lincolao junto al director ejecutivo de la tecnológica, Sam Altman, para integrar inteligencia artificial en el Estado. El convenio generó ruido político tras concretarse durante un viaje oficial en el que la ministra incluso postergó su retorno al país.

El quiebre con la subsecretaria Rossi

En paralelo al flanco abierto con La Moneda, el ministerio arrastra una profunda fractura interna entre Lincolao y la subsecretaria Carolina Rossi, disputa que ya había obligado a Palacio a intervenir la cartera a fines de octubre mediante el arribo de Carolina Calvo.

El último episodio estalló el viernes pasado, mientras la ministra seguía en Estados Unidos, luego de concretarse tres despidos de funcionarios sin previo aviso a Rossi, quien ejercía como ministra subrogante.

Mediante un correo interno enviado a los equipos de la institución, la subsecretaria calificó el procedimiento como “poco ético” y dejó constancia de su desacuerdo. El incidente sumó un nuevo capítulo a una convivencia marcada por disputas administrativas y la previa salida del exsubsecretario Rafael Araos en mayo pasado.