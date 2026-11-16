16 nov. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación firmó un Memorándum de Entendimiento con OpenIA, empresa detrás de ChatGPT, para impulsar la incorporación de inteligencia artificial (IA) en los servicios públicos de Chile.

El acuerdo fue suscrito desde San Francisco, Estados Unidos, por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y el CEO y fundador de OpenAI, Sam Altman.

¿En qué consiste el acuerdo entre el Gobierno y OpenAI?

La iniciativa, denominada "OpenAI para Chile", busca que el Estado adopte esta tecnología de manera segura y responsable para mejorar la atención que entrega a las personas.

El memorándum contempla tres líneas principales de trabajo. Una de ellas apunta a simplificar los servicios públicos mediante la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en procesos de gestión administrativa.

Para ello, el Ministerio podrá solicitar apoyo de OpenAI para incorporar nuevos modelos y también se evaluará la posibilidad de recibir asistencia para fortalecer la infraestructura tecnológica del Estado.

Otro de los ejes está relacionado con la capacitación de funcionarias y funcionarios públicos. Se desarrollará un programa práctico, adaptado a las funciones de cada trabajador, que incluirá el uso de herramientas de IA, la verificación de sus resultados y la protección de información sensible.

El acuerdo también establece criterios para garantizar un uso responsable y seguro de esta tecnología. Entre ellos se encuentran el respeto a la legislación vigente, la protección de datos personales, la seguridad de la información y la supervisión humana.

¿Cómo se implementará la inteligencia artificial en el Estado?

Para coordinar el trabajo, se conformará un Comité de Trabajo Conjunto con representantes del Ministerio de Ciencia y OpenAI. Este organismo podrá incorporar a otras instituciones públicas y, durante la fase inicial, se espera que sesione mensualmente para revisar prioridades, planes de trabajo, capacitaciones y posibles riesgos.

Además, ambas partes explorarán iniciativas para apoyar a las startups chilenas y al ecosistema de innovación en inteligencia artificial. Esto podría incluir acceso a programas y tecnología de OpenAI, orientación técnica, mentorías y vinculación con instituciones públicas y universidades.

El avance de la iniciativa se medirá considerando aspectos concretos para las personas, como el tiempo ahorrado en los trámites, la calidad de los servicios y la satisfacción de quienes los utilizan.

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