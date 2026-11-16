Temblor en la zona central: Este fue el epicentro y magnitud reportado por Sismología
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La tarde de este lunes, a las 16:51 horas, se registró un sismo de magnitud 4.3 en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 57 km al oeste de Valparaíso, precisamente en la región de Valparaíso, con una profundidad de 30 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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