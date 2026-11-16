Furgón escolar choca con bus en Estación Central: Habría ocho menores lesionados

16 nov. 2026 - 16:57 hrs.

¿Qué pasó?

Una colisión entre un furgón escolar y un bus se registró durante la tarde de este lunes en la intersección de las calles Antofagasta con Ruiz Tagle, en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el accidente dejó varios lesionados, entre ellos menores de edad que viajaban en el vehículo escolar. Al lugar concurrieron varias ambulancias para atender a los afectados.

Serían ocho menores lesionados

Según la información preliminar, serían ocho los menores lesionados, cuyas edades fluctuarían entre los 6 y 13 años.

Además, los primeros antecedentes indican que los niños no habrían llevado puesto el cinturón de seguridad al momento del accidente.

El furgón habría intentado adelantar a un bus que habría estado retrocediendo, sin embargo, las circunstancias de la colisión deberán ser escalabilidad por Carabineros.

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