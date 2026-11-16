Este lunes formalizarán a padre de subsecretario Pavez tras grave accidente en Colina

16 nov. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

A las 11:00 horas de este lunes se realizará la audiencia de formalización de Máximo Pavez Cerda (68), padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien permanece detenido tras protagonizar un accidente de tránsito en la comuna de Colina.

El imputado colisionó con una carreta de tracción animal en la que viajaba una familia de tres personas, dejando a uno de sus integrantes en riesgo vital.

El alcotest del padre de la autoridad marcó 1,58 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, conducía con una licencia de conducir vencida y a causa de la colisión tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una niña de apenas dos años, según antecedentes del parte policial al que accedió Mega Investiga.

¿Qué se sabe del accidente?

La audiencia se desarrollará en el Juzgado de Garantía de Colina, después de que el Ministerio Público solicitara ampliar la detención del conductor para continuar con las diligencias relacionadas con el accidente.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el automóvil de Pavez Cerda impactó por detrás a una carreta en la que se desplazaban dos adultos y una menor de edad. Producto de la colisión, los ocupantes del vehículo de tracción animal salieron eyectados y resultaron con diversas lesiones.

El afectado de mayor gravedad es el hombre que conducía la carreta, quien sufrió una fractura de cráneo y permanece en riesgo vital en Clínica Dávila. La mujer y la menor de edad también resultaron heridas. Según la información disponible, dos de las víctimas permanecen hospitalizadas.

Pavez Cerda está bajo custodia de Gendarmería

La audiencia de formalización estaba pendiente luego de que el Ministerio Público solicitara extender la detención de Pavez Cerda, petición que fue acogida por el Juzgado de Garantía de Colina.

El fiscal Gonzalo Álvarez explicó la situación judicial del imputado mientras se espera la audiencia de este lunes: "Como se amplió la detención, su calidad es de detenido en tránsito hasta la realización de la audiencia de formalización. El imputado queda a disposición de Gendarmería en un penal de la comuna de Colina", señaló.

Máximo Pavez Cerda deberá comparecer mañana ante el tribunal, instancia en la que la Fiscalía comunicará formalmente los hechos que investiga y los delitos que eventualmente le atribuirá.