Sismo sacude la zona del extremo sur del país: Revisa la magnitud y epicentro del movimiento telúrico
¿Qué pasó?
Durante la noche de este sábado 14 de noviembre se registró un sismo de magnitud 4,8 en la región de Aysén, cuando el reloj marcaba las 23:17 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 368 kilómetros al oeste de Isla Guamblin, a 10 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de