Sismo sacude la zona del extremo sur del país: Revisa la magnitud y epicentro del movimiento telúrico

14 nov. 2026 - 23:28 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este sábado 14 de noviembre se registró un sismo de magnitud 4,8 en la región de Aysén, cuando el reloj marcaba las 23:17 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 368 kilómetros al oeste de Isla Guamblin, a 10 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.