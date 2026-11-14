"El sí más bonito de nuestras vidas": Las tiernas postales del matrimonio de Tati Fernández y Oliver Borner

14 nov. 2026 - 22:10 hrs.

Este sábado, la querida pareja de influencers conformada por Tati Fernández y Oliver Borner celebró su matrimonio civil en una íntima ceremonia en compañía de sus familiares y amigos.

"El sí más bonito de nuestras vidas"

Los novios compartieron desde la mañana registros preparándose para el casamiento que se desarrolló en horas de la tarde.

Con el caer de la noche, los novios hicieron una publicación conjunta en Instagram, en la cual se pueden ver varias postales del matrimonio junto al escrito "El sí más bonito de nuestras vidas".

En algunas de las fotografías se puede ver a Tati y Oliver caminando con su libreta de matrimonio, además de otro registro que muestra el beso con el que sellaron la formación de la familia Borner Fernández.

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Tras esta primera publicación, los recién casados publicaron un reel en el cual mostraron parte de la ceremonia. "Nunca olvidaremos este momento... gracias por estar con nosotros", escribieron.

En dicho video se puede escuchar parte de los votos matrimoniales, en donde ambos se declararon el profundo amor que se tienen.

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