"Se encuentra sedado, pero estable": Mauricio Pinilla fue hospitalizado en clínica del sector oriente

14 nov. 2026 - 12:44 hrs.

Una aparición en televisión encendió las alarmas y, el viernes en la tarde, Mauricio Pinilla entró de urgencia a una clínica del sector oriente.

La preocupación se extendió entre la audiencia, en las redes sociales y sus cercanos.

En “Primer Plano” la periodista Constanza Ganem contó que lo buscaron porque ni su mánager ni Gissella Gallardo (su exesposa) sabían dónde estaba. En la Clínica Las Condes, un médico negó que estuviera ahí. La familia se enteró por la prensa, y su hija mayor lo buscó primero en esa clínica y después en otra.

Está sedado

Pablo Mackenna, cercano a Pinilla desde la década de 2000, habló emocionado y salió en su defensa: “Mauricio es una persona profundamente sencilla, un tipo que quiere mucho, que tiene mucho cariño para dar, es un buen amigo, y lo está pasando mal”.

Además, confirmó que está internado: “Así es, se encuentra sedado, pero estable”. Según se informó, se encuentra en la Clínica de la Universidad de Los Andes.

La actitud de Pinilla que alertó

El pasado jueves Pinilla era invitado al programa de Canal 13 y Stefan Kramer iba a imitarlo. La rutina se había anunciado y ensayado a las 15:00 con Martín Cárcamo y Tita Ureta.

Según Las Últimas Noticias, a las 20:30, Kramer ya tenía listo el 70% de su caracterización, pero no salió al aire. Pinilla sabía que lo imitarían y hasta conversó con él en su camarín sobre cómo sería la dinámica.

Después de ese encuentro, el equipo del humorista y la producción decidieron en conjunto que no se presentaría, porque la rutina no saldría correctamente. La decisión se habría basado en que el comentarista deportivo no estaba bien.

Además, de eso, la manera de expresarse en el programa encendió las alertas en los televidentes, quienes en redes sociales manifestaron que Pinilla no se veía en un buen momento.

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