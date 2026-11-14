Tarjeta Banco de Materiales: ¿En qué porcentaje de RSH debes estar para recibirlo?

14 nov. 2026 - 12:00 hrs.

Ya comenzó la postulación para la Tarjeta Banco de Materiales, el beneficio que permite que las personas dueñas de una casa o departamento puedan realizar mejoras en sus propiedades.

Esta ayuda consiste en un subsidio que entrega un monto específico dependiendo de la mejora que se quiera realizar en la vivienda.

Por ejemplo, para mejorar el techo de una casa, el beneficio entrega 25 UF, que se traducen en un poco más de $1.000.000. En cambio, para la reparación de un baño, la Tarjeta Banco de Materiales da 15 UF, es decir, unos $619.000.

¿En qué porcentaje del Registro Social de Hogares debes estar para recibirlo?

Uno de los principales requisitos para recibir el aporte es tener el Registro Social de Hogares (RSH) al día y la persona que postula debe estar entre el 40% y el 90% de la calificación socioeconómica.

El resto de las condiciones son:

Ser mayor de 18 años.

Tener nacionalidad chilena o ser extranjero con residencia definitiva.

Ser propietaria o propietario de una única vivienda.

Habitar la vivienda que se mejorará.

No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27 o DS255) del Minvu.

Contar con un ahorro mínimo que debe estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda hasta el día de cierre de la postulación (14:00 horas del 9 de diciembre de 2026), en alguna de las instituciones en convenio con el Minvu: BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank.

Ahorro mínimo exigido para obras de techumbre y baño: 1 UF.

Ahorro mínimo exigido para obras de cierres perimetrales: 2 UF.

Contar con ClaveÚnica activa.

Por otro lado, la vivienda también debe tener estas condiciones:

Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.

Tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.500 Unidades de Fomento (UF).

Tener una antigüedad mínima de 10 años.

Ser una casa o departamento.

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