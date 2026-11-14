Dos fallecidos tras choque entre dos camionetas en Ruta 5 Sur: Trabajador fue impactado mientras instalaba conos en la carretera

14 nov. 2026 - 06:15 hrs.

¿Qué pasó?

Dos fallecidos y personas heridas dejó una violenta colisión entre dos camionetas registrada pasadas las 23:00 horas de este viernes en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 24 en dirección a Santiago.

El accidente ocurrió cuando uno de los vehículos, que realizaba labores de segregación y trabajos propios en la vía, fue impactado por otra camioneta. A raíz del choque, uno de los operarios falleció en el lugar producto de la colisión.

Por otro lado, el conductor del vehículo que impactó resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, falleció.

¿Qué dijo Carabineros sobre el accidente?

Sobre el resto de los involucrados, el teniente Dubal Barrandana, oficial investigador de la Prefectura SIAT, detalló que "los demás trabajadores de la empresa sufrieron lesiones leves, fuera de riesgo vital, y fueron derivados a la Mutual de Seguridad en la comuna de Estación Central".

"Estaban realizando recién la segregación de la tercera pista de circulación para poder realizar los trabajos cuando ocurre el accidente", precisó el teniente Barrandana.

En cuanto a las diligencias en curso, el perito de Carabineros indicó que se realizan "todos los trabajos propios de la especialidad para poder determinar algún tipo de cálculo de velocidad o ver cómo ocurrió esto".

Finalmente, la institución confirmó que tanto el trabajador fallecido como el chofer del otro vehículo, quien también perdió la vida, serán derivados al Servicio Médico Legal para someterse a los exámenes toxicológicos de rigor, que permitan establecer su estado al momento del accidente.