Desapareció tras asistir a concierto de Cypress Hill en Santiago: Familia realiza desesperada búsqueda de hombre de Linares

13 nov. 2026 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una intensa búsqueda realiza la familia de José Prieto, de 36 años, desaparecido la noche del miércoles 11 de noviembre en Santiago tras asistir a un concierto.

El hombre, oriundo de Linares y de profesión arsenalero, fue visto por última vez en el barrio Bellavista mientras compartía con un amigo en un local.

Viajó con un amigo para asistir a un concierto

Prieto viajó a la capital junto a su amigo de infancia para asistir al espectáculo de Cypress Hill, realizado en el Teatro Caupolicán el miércoles. Ambos tenían previsto regresar a Linares al día siguiente.

Tras el concierto, los amigos se trasladaron a Bellavista para comer algo y beber, según relató a Meganoticias la hermana del joven, María del Pilar Prieto.

En el lugar, tres hombres se acercaron a conversar con ellos y les ofrecieron cerveza, a lo que accedieron. "Ellos son de provincia, o sea, toda la gente para ellos es buena", explicó.

Posteriormente, cuando el amigo le propuso regresar al departamento que habían arrendado en Vicuña Mackenna, José le pidió que lo acompañara al baño. En ese momento, los desconocidos insistieron en invitarlos al parque, pero ambos rechazaron la propuesta.

"Se le apagó la tele"

Según el testimonio del amigo, después de beber la cerveza perdieron el conocimiento. "Ahí se le apagó la tele, a los dos. El amigo me dice: 'Yo no me acuerdo más'", contó Pilar.

El acompañante de José despertó el jueves cerca de las 14:00 horas en un parque. Ahí descubrió que le habían robado todas sus pertenencias, incluido su celular. Una de las hipótesis que manejan es que podrían haber sido drogados.

Al llegar al departamento, comprobó que José no había regresado. Luego, buscó dinero en efectivo que tenía en el domicilio y salió a comprarse un teléfono para avisarle a la familia de lo que había pasado.

Pareja asegura que le solicitaron dinero desde el celular de José

La pareja de José advirtió la situación tras perder contacto con él la noche del miércoles. Lo llamó varias veces, pero él no respondía.

Cerca de las 04:00 de la madrugada del jueves recibió un mensaje desde su teléfono que decía: 'me puedes enviar los números de las cuentas, porfa, quedé sin plata y no me acuerdo", explicó la hermana.

Ella decidió no enviar ningún tipo de información. Después intentó realizar videollamadas, pero el celular fue apagado.

El caso se encuentra actualmente en manos de la Policía de Investigaciones (PDI). Amigos y cercanos han viajado a Santiago para buscarlo por su propia cuenta.