Distribuidora modificaba fechas de vencimiento de alimentos y reenvasaba mostaza en condiciones insalubres en La Granja

13 nov. 2026 - 12:08 hrs.

¿Qué pasó?

Una grave situación sanitaria quedó al descubierto en una distribuidora de alimentos ubicada en la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana, donde se detectó que modificaban las fechas de vencimiento de productos para volver a comercializarlos.

El procedimiento no solo contemplaba cambiar el etiquetado original, sino también reenvasar algunos alimentos en un recinto que no cumplía con las condiciones sanitarias necesarias para manipular productos destinados al consumo humano.

La situación quedó al descubierto luego de que vecinos de calle Osorno denunciaran malos olores y la presencia de productos vencidos. A raíz de estos antecedentes, personal de Carabineros y funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud concurrieron al lugar para realizar una fiscalización.

Distribuidora cambiaba fechas de vencimiento de los productos

Durante la inspección, los funcionarios encontraron alimentos vencidos, productos que no contaban con una adecuada cadena de frío y herramientas utilizadas para modificar sus etiquetas.

De acuerdo con los antecedentes entregados durante el procedimiento, los responsables utilizaban productos químicos para retirar las fechas de caducidad originales y posteriormente empleaban una máquina etiquetadora para colocar nuevos vencimientos, incluso con fechas correspondientes al año 2027.

La fiscalización también permitió establecer que el recinto no reunía las condiciones para realizar este tipo de actividades. En el lugar había insectos y moscas, además de elementos y utensilios que eran utilizados para manipular y reenvasar alimentos.

A esto se sumó otra irregularidad: la empresa no contaba con el giro comercial correspondiente para funcionar como distribuidora, situación que también llamó la atención de los funcionarios.

Reenvasaban mostaza y le colocaban nuevas etiquetas

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los fiscalizadores fue el procedimiento que realizaban con la mostaza. En el recinto encontraron envases y una máquina utilizada para sellar nuevamente este aderezo, al que le incorporaban una nueva fecha de vencimiento.

Las imágenes del procedimiento también mostraron cómo manipulaban el producto en condiciones insalubres.

El mayor Axel Höger, de la 13° Comisaría de La Granja, explicó las irregularidades detectadas durante el procedimiento: "Se denunciaban la elaboración de alimentos sin contar o sin tener la capacidad de hacerlo, no tenían la patente legal para ese cometido. Bueno, al ingresar al interior de la bodega, efectivamente, es una bodega de gran tamaño, logramos encontrar, entre otras cosas, alimentos vencidos, elaboración de alimentos de, digamos, con no, sin cadenas de frío, entre otras cosas".

"Lo que hacían era quitar (las etiquetas) con determinados químicos, la fecha de caducidad y posteriormente con base en su propia máquina de etiquetado, etiquetar con fecha que estaban vigentes para el año 2027", agregó.

Mujer encargada de la distribuidora fue detenida

Tras el operativo, una mujer que estaba a cargo del recinto fue detenida y los antecedentes quedaron a disposición de Carabineros y de la Seremi de Salud.