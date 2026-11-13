Subsidio DS1: ¿Cuándo comienzan las postulaciones?

13 nov. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) confirmó el calendario oficial para el segundo llamado nacional de 2026 del Subsidio DS1, programa habitacional destinado a apoyar a las familias de sectores medios en la compra de una vivienda nueva o usada, o bien en la construcción en sitio propio.

Para este proceso, que además marcará el debut del nuevo Tramo 4 enfocado en propiedades de hasta 4.000 UF o 4.500 UF según la zona del país, la cartera estableció un calendario diferenciado dependiendo de si el solicitante realiza la gestión en oficinas o a través de internet.

Fechas clave para postular al Subsidio DS1

De acuerdo con la planificación informada por la autoridad, los plazos para enviar los antecedentes son los siguientes:

Inicio postulación presencial: Martes 17 de noviembre de 2026 , acudiendo directamente a las oficinas de atención del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

, acudiendo directamente a las oficinas de atención del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Inicio postulación en línea: Miércoles 18 de noviembre de 2026 , ingresando con ClaveÚnica en la plataforma oficial www.minvu.gob.cl.

, ingresando con ClaveÚnica en la plataforma oficial www.minvu.gob.cl. Cierre del proceso: Viernes 27 de noviembre de 2026, fecha límite tanto para la modalidad digital como para la presencial.

¿Qué tramos incluye este llamado?

En esta convocatoria estarán disponibles los habituales tramos 1, 2 y 3 (para compra o construcción de viviendas) junto con el estreno del Tramo 4, el cual contará con 2.500 cupos iniciales para adquirir inmuebles nuevos o usados mediante un aporte estatal de hasta 550 UF.

Para participar en cualquiera de los procesos, los postulantes deben contar con un ahorro mínimo depositado en una cuenta para la vivienda al 30 de octubre de 2026. El monto exigido parte en 30 UF para el Tramo 1 y llega hasta las 200 UF en el nuevo Tramo 4. Además, deben tener inscripción vigente en el Registro Social de Hogares (RSH) y cumplir con los porcentajes de calificación socioeconómica definidos para cada segmento.

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