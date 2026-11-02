Nuevo tramo DS1: Este es el ahorro mínimo que debes tener para postular a una casa de hasta 4.000 UF

02 nov. 2026 - 16:30 hrs.

El nuevo tramo 4.000 del subsidio DS1, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), está dirigido a familias que no son dueñas de una vivienda, tienen capacidad de ahorro y pueden complementar el valor de la propiedad con un crédito hipotecario.

Según la información oficial publicada en ChileAtiende, el requisito central es contar con un ahorro mínimo de 200 Unidades de Fomento (UF), depositado y disponible en la cuenta de ahorro para la vivienda a más tardar el 30 de octubre de 2026. Desde esa fecha, no se pueden realizar giros en la cuenta.

La misma ficha oficial precisa que no se exige una antigüedad mínima de 12 meses en la cuenta de ahorro para la vivienda.

¿Qué viviendas pueden comprarse con este subsidio?

El beneficio permite adquirir una casa o departamento, nuevo o usado, con un valor máximo de 4.000 UF. En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes, además de las provincias de Chiloé y Palena y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández, el precio no puede superar las 4.500 UF.

El monto del subsidio depende de la ubicación de la vivienda:

Regiones de Coquimbo hasta Los Lagos: viviendas de más de 2.200 y hasta 4.000 UF, con un subsidio de 400 UF.

Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama: viviendas de más de 2.600 y hasta 4.500 UF, con un subsidio de 500 UF.

Regiones de Aysén y Magallanes: viviendas de más de 2.600 y hasta 4.500 UF, con un subsidio de 550 UF.

La vivienda, además, debe tener al menos tres espacios: una zona de estar, comedor y cocina; un dormitorio con espacio para una cama de dos plazas; y un baño con inodoro, lavamanos y tina o ducha. También debe contar con ventilación y luz natural en todos los espacios habitables.

Requisitos para postular

Además del ahorro mínimo, quienes deseen postular deben cumplir con lo siguiente:

Tener 18 años o más.

Contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar su cédula con residencia definitiva.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH). Quienes pertenezcan al tramo superior al 90 % deben cumplir con el límite de renta establecido.

Tener capacidad para acceder a un crédito hipotecario.

Fechas y cómo postular

La postulación presencial se realizará del 17 al 27 de noviembre de 2026, hasta las 16:00 horas, en las oficinas OIRS del Serviu. Para ello, se debe agendar una hora desde el 3 de noviembre en el sitio web del Minvu.

En tanto, la postulación en línea estará disponible entre el 18 y el 27 de noviembre de 2026, hasta las 16:00 horas, en el sitio web del Minvu.

¿Y si ya tengo un subsidio vigente?

Quienes cuenten con un subsidio vigente de los tramos 1, 2 o 3 pueden solicitar su aplicación al tramo 4.000 para comprar una vivienda cuyo valor supere el máximo permitido para el tramo 3 y no exceda el límite de este nuevo tramo.

Para ello, se debe pedir autorización al Serviu y presentar la acreditación del ahorro mínimo de 200 UF, junto con una promesa de compraventa, contrato de compraventa u otro documento firmado por las partes, donde se indique el precio de la vivienda, el monto del subsidio, el ahorro disponible, el crédito hipotecario y otros aportes, si corresponde. La solicitud puede ingresarse en el sitio web del Minvu o directamente en el Serviu de cada región.

Además, el Minvu recuerda que las familias pueden acceder al subsidio al crédito hipotecario, que ayuda a reducir el dividendo y la renta exigida por las entidades financieras.

El marco legal del beneficio es la Resolución Exenta N° 1.649 de 2026. Para resolver dudas, ChileAtiende dispone del número 101, de lunes a jueves de 8:00 a 20:00 horas y los viernes de 8:00 a 18:00 horas.

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