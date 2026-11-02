Descubren un cocodrilo cerca de una sede olímpica para Brisbane 2032

02 nov. 2026 - 16:30 hrs.

Un cocodrilo de agua salada (Crocodylus porosus) de más de tres metros de longitud fue avistado en las cercanías de un río de Australia que será usado para las competencias de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Brisbane en 2032.

Según la prensa local, el reptil apareció en los terrenos del club de golf North Rockhampton, a solo unos kilómetros del río Fitzroy, escenario elegido para las pruebas de remo y canotaje de velocidad.

Preocupación por la aparición del animal

La aparición del cocodrilo desató un nuevo debate sobre la seguridad de los competidores olímpicos. Ray Ebert, histórico directivo de la federación Rowing Australia, dijo estar impactado e hizo un llamado de atención a los organizadores.

"Los cocodrilos que me preocupan no son los que se pueden ver, sino los que no se ven", declaró al canal de televisión ABC.

Ebert cuestionó si el Gobierno del estado australiano de Queensland se estaba tomando en serio el asunto y afirmó que ese avistamiento podría suscitar nuevas dudas sobre la seguridad del recinto.

La autoridad ambiental investiga el avistamiento

El jefe de Gobierno de ese estado, David Crisafulli, le restó importancia al peligro y defendió la elección de Rockhampton como sede olímpica, asegurando que la ciudad cuenta con décadas de experiencia y una instalación de primer nivel.

"Muchas décadas de éxito demuestran que es un recinto de talla mundial. Es una comunidad magnífica y lo harán muy, muy bien", aseguró.

Reubicar a los animales si es necesario

Por su parte, el Departamento de Medio Ambiente del estado nororiental ya se encuentra investigando el avistamiento. Un equipo de expertos evaluará el comportamiento del animal para determinar si es necesario capturarlo y trasladarlo a otra zona.

John Lever, especialista en reptiles que opera una granja de cocodrilos cerca de Rockhampton, señala que no es una novedad encontrar a estos reptiles allí: "Todos lo sabemos, no es raro avistarlos. Están en época de apareamiento. Tanto los machos como las hembras se desplazan en busca de pareja".

Lever se mostró a favor de reubicar a todos los cocodrilos que se encuentren en las proximidades del complejo olímpico, según informó ABC.

Crece la polémica sobre la sede elegida

La designación del río Fitzroy como escenario olímpico ya había generado intensas controversias con anterioridad. Apenas en septiembre, Crisafulli había afirmado que Rockhampton superó una evaluación técnica independiente "con honores".

Tras este nuevo incidente, el líder de la oposición, Steven Miles, exigió la publicación inmediata de dicho informe técnico. Miles señaló que el documento debe explicar con claridad cómo se pretende controlar el riesgo que representan los cocodrilos durante el evento deportivo.

Peticiones de cambios de sede

Según medios locales, se han registrado otros tres avistamientos de estos reptiles en la región tan solo desde mediados de septiembre.

El río Fitzroy es el hábitat natural de numerosos cocodrilos de agua salada. A esto se suman las preocupaciones existentes por sus fuertes corrientes, las frecuentes inundaciones y la alta acumulación de sedimentos en su cauce.

En ese afluente ya se han celebrado regatas estatales y nacionales, y a lo largo de los años este lugar también ha sido utilizado por las selecciones australianas de remo para sus concentraciones de entrenamiento preolímpicas.

Más de 500 remeros, entre ellos el campeón olímpico australiano Drew Ginn, ya habían solicitado mediante una carta abierta que las competencias se trasladen a otra sede en el sureste de Queensland.