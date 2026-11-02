Teletón 2026: ¿Cuándo se realizará la cruzada solidaria?

02 nov. 2026 - 16:35 hrs.

Este viernes 6 y sábado 7 de noviembre se realizará una nueva edición de la Teletón 2026, la tradicional cruzada solidaria que busca reunir aportes para apoyar la rehabilitación de miles de niños, niñas y jóvenes en Chile.

La jornada presencial tendrá como escenarios el Teatro Teletón y el Estadio Nacional, recinto que recibirá el tradicional espectáculo de cierre de la campaña. Ambos eventos estarán abiertos al público que consiga sus respectivas entradas a través de la ticketera oficial.

¿Cómo conseguir entradas para la Teletón 2026?

Las entradas para asistir a los espectáculos son completamente gratuitas, personales e intransferibles y se pueden obtener exclusivamente a través del sitio web de PuntoTicket (clic acá para acceder). Para descargarlas, las personas deben contar con una cuenta en la plataforma e ingresar con su RUT y contraseña. No habrá entrega presencial de tickets.

Cada persona podrá solicitar un máximo de dos e-tickets, y cada uno permitirá el ingreso de un asistente. Para quienes todavía no tengan una cuenta, deberán registrarse previamente en la plataforma y completar los datos solicitados.

En el caso del Teatro Teletón, los asistentes deberán seleccionar uno de los bloques horarios disponibles, cuyos horarios específicos aparecen como próximamente en la página oficial. Para el cierre en el Estadio Nacional, las puertas estarán abiertas desde las 17:00 horas y el pre-show comenzará a las 18:00 horas del sábado 7 de noviembre.

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