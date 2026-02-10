Con solo 11 años: Julieta Lagos, hermana de Alanys Lagos, sorprendió con su voz en la Expo Quillota 2026

02 nov. 2026 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

La Expo Quillota 2026 ha tenido entre sus presentaciones musicales una revelación: Julieta Lagos, la hermana menor de la destacada cantante de rancheras Alanys Lagos, subió al escenario con solo 11 años y mostró su talento frente al público.

La joven interpretó su canción "Cosquillitas", una tierna y animada composición sobre un amor de colegio. Su presentación llamó la atención tanto por su voz como por la reacción de otros niños que, según se ve en un registro del espectáculo, coreaban la canción.

La presentación también generó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios destacaron que sus hijas conocían la canción y cantaron al verla en pantalla. Entre los comentarios se leía: "A mí me encantó, mi hija la vio y se puso a cantar" y "mi hija se la cantó toda x la tele".

Una familia ligada a la música

Julieta forma parte de una familia con tradición musical, que se ha caracterizado por sus tradicionales serenatas a caballo. Su aparición en la Expo Quillota, que había sido anunciada por su hermana Alanys, se suma a ese vínculo familiar con la música.

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En una conversación anterior con Página 7, Alanys se refirió a la participación de su hermana en los escenarios:

"Tratamos de llevarlo con mucho cuidado, sin tanta exposición, porque ella también es chiquitita. Tratamos que lo viva bien, naturalmente. Lo mejor para mi hermana", señaló la cantante.