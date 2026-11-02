¿Quieres asistir a la Teletón 2026?: Así puedes conseguir entradas para el Teatro Teletón y el Estadio Nacional

02 nov. 2026 - 10:54 hrs.

Este viernes 6 y sábado 7 de noviembre se realizará una nueva edición de la Teletón 2026, jornada solidaria que tendrá actividades en el Teatro Teletón y un espectáculo de cierre en el Estadio Nacional.

Quienes quieran asistir presencialmente a alguno de estos eventos podrán solicitar sus entradas a través de la página oficial de PuntoTicket (clic acá para acceder). Los tickets son completamente gratuitos, personales e intransferibles y estarán disponibles exclusivamente en formato digital (e-ticket). El canje comienza este lunes 2 de noviembre.

Para obtenerlos, las personas deben ingresar al sitio de PuntoTicket y contar con una cuenta en la plataforma. Una vez registrados, podrán acceder al menú de descarga de entradas utilizando su RUT y contraseña. En caso de no tener una cuenta, deberán crearla previamente en la misma página.

¿Cuántas entradas se pueden solicitar por persona?

De acuerdo con la información publicada por la ticketera, se entregará un máximo de dos e-tickets por persona. Cada entrada permitirá el ingreso de una persona.

Por ejemplo, si un grupo de cuatro personas quiere asistir, dos de ellas deberán registrarse en PuntoTicket y solicitar dos entradas cada una. Además, no es necesario ser paciente o usuario de la Teletón para participar de los espectáculos, ya que están abiertos a todo público que haya conseguido sus tickets.

¿Qué debes considerar para asistir a los eventos?

La organización informó que los menores de dos años no necesitan entrada, siempre que permanezcan en el regazo de un adulto responsable y no ocupen un asiento adicional. En tanto, los niños menores de 15 años deberán ingresar acompañados por un adulto responsable.

Otro aspecto importante es que no habrá entrega presencial de entradas: el único medio oficial para obtener y descargar los e-tickets es PuntoTicket. Asimismo, está prohibida su venta o comercialización, debido a que son completamente gratuitas.

Respecto a los recintos, la estación de Metro más cercana al Teatro Teletón, ubicado en calle Mario Kreutzberger 1531, es Santa Ana (líneas 2 y 5). Para el Estadio Nacional, en tanto, la estación más cercana es Estadio Nacional (línea 6). Ninguno de los dos lugares contará con estacionamientos para el público.

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