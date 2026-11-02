Cristián de la Fuente revela cómo se concretó su divorcio de Angélica Castro

02 nov. 2026 - 10:36 hrs.

A más de cuatro años de su separación, Cristián de la Fuente y Angélica Castro firmaron finalmente el divorcio de común acuerdo, poniendo término legal a su matrimonio de más de 20 años.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), el actor entregó detalles del proceso y explicó que, pese a las dificultades que surgieron durante los trámites, lograron resolverlo de manera cordial.

"Los procesos de divorcio son largos, no son algo fácil y creo que hay que tenerles paciencia. Nosotros veníamos llevando un proceso muy íntimo y, obviamente, para hacerlo hay que realizar trámites en tribunales. No es que uno vaya, firme un papel y se acabe", explicó el intérprete.

La conversación que permitió llegar a un acuerdo

El actor reconoció que la intervención de los abogados complicó inicialmente las negociaciones, pese a que ambos tenían un acuerdo verbal. Según relató, decidió llamar directamente a su expareja luego de advertir que el proceso estaba tomando un rumbo que también estaba afectando a su hija, Laura.

"Cuando me di cuenta de que esto estaba saliendo en todas partes, que se estaban diciendo cosas que no eran y que además se le estaba haciendo daño a Laura, porque la estaban metiendo en un baile que no tenía nada que ver, agarré el teléfono y llamé a Angélica", contó. Tras esa conversación, ambos retomaron el diálogo y llegaron prácticamente al mismo acuerdo que tenían desde el principio.

Finalmente, De la Fuente destacó el resultado de las negociaciones y aseguró: "Terminamos en términos sanos y cordiales". Además, reflexionó sobre las dificultades que pueden surgir en estos procesos y la importancia de que las personas logren ponerse de acuerdo.

Cómo es hoy su relación con Angélica Castro?

Consultado por el vínculo que mantiene actualmente con su expareja, el actor sostuvo que todavía deben seguir construyéndolo, especialmente porque viven en lugares distintos. Sin embargo, enfatizó que ambos tienen una responsabilidad compartida como padres de Laura.

"Tenemos que seguir construyéndola. Vivimos lejos y eso tampoco ayuda a que nos veamos constantemente. Pero hay que entender que ella siempre va a ser la mamá de Laura y yo siempre voy a ser su papá", señaló.

En esa misma línea, manifestó sus buenos deseos para la animadora: "Ojalá Angélica sea feliz, que tenga una pareja que la quiera, la cuide y respete a Laura". También reconoció que espera que ambos puedan mantener una relación que les permita estar presentes en los momentos importantes de la vida de su hija.

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