Dan de baja a carabinero tras muerte de funcionario por supuesta manipulación de arma en comisaría de Maipú

02 nov. 2026 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros fue desvinculado de la institución en medio de la investigación por la muerte del carabinero Bastián Pino, quien falleció durante la tarde de este domingo al interior de la 25ª Comisaría de Maipú, tras sufrir una lesión provocada por un arma de fuego.

La medida fue confirmada por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien explicó que los antecedentes del caso fueron puestos a disposición de la Justicia y que, paralelamente, se inició un procedimiento administrativo para esclarecer lo ocurrido.

"Se entregan todos los antecedentes para que sea la justicia, en definitiva, quien determine las medidas que deben adoptarse en relación a este funcionario. Y se disponen también las medidas y los cursos de acción disciplinaria. Se establece y se determina un sumario administrativo para determinar también las causas desde el punto de vista administrativo y disciplinario. Corresponde en este caso que sea desvinculado de la institución", expresó.

Araya también precisó que los antecedentes fueron informados al órgano jurisdiccional correspondiente, que deberá determinar las medidas que se adopten respecto del funcionario. Por ahora, no se ha establecido públicamente su responsabilidad en la muerte de Pino.

"Tenía tres años de servicio"

El general director lamentó el fallecimiento del joven uniformado, quien tenía tres años de servicio y se encontraba comenzando su carrera en la institución.

"El carabinero Bastián Pino lamentablemente falleció, pese a todos los esfuerzos. Inmediatamente, lo que corresponde como institución es comunicarnos con sus familiares, quienes desde la ciudad de Santa Cruz inmediatamente se desplazan (a Santiago), nosotros lo apoyamos respecto a eso. Tuvimos que lamentar la pérdida de un joven carabinero que estaba partiendo su carrera, que tenía tres años de servicio", señaló.

"Estamos actuando para que estos hechos no se produzcan"

Asimismo, el jefe policial indicó que Carabineros está reforzando sus protocolos relacionados con el tratamiento y la manipulación de las armas de servicio.

"Son hechos que como institución lamentamos y estamos fortaleciendo todos nuestros planes que dicen con el tratamiento y manipulación del arma de servicio. Puedo señalar que la tasa de accidentes que se producen entorno con el arma de fuego son menores, escazos, pero no impide que como institución estamos permanentemente actuando para que estos hechos no se produzcan", agregó.

Cabe recordar que la Prefectura Santiago Rinconada informó inicialmente que el hecho ocurrió al interior de la unidad policial y que, de acuerdo con los primeros antecedentes, el arma de fuego "se habría accionado accidentalmente".

La Fiscalía Militar deberá esclarecer las circunstancias en que se produjo el disparo y determinar las eventuales responsabilidades en este caso.