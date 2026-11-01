Carabinero fallece al interior de la 25ª Comisaría de Maipú: "Arma de fuego se habría accionado accidentalmente"

01 nov. 2026 - 22:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros falleció durante la tarde de este domingo al interior de la 25ª Comisaría de Maipú, luego de sufrir una lesión provocada por un arma de fuego que, de acuerdo con los primeros antecedentes, “se habría accionado accidentalmente”.

La información fue confirmada por la Prefectura Santiago Rinconada, que a través de un comunicado señaló que el hecho ocurrió al interior de la unidad policial y que sus circunstancias están siendo investigadas.

“Un funcionario de Carabineros que se encontraba en el interior de la 25ª Comisaría ‘Maipú’, por motivos que se investigan, falleció producto de una lesión provocada por un arma de fuego que se habría accionado accidentalmente”, indicaron desde la institución.

Investigación y sumario administrativo

Tras lo ocurrido, Carabineros informó que “se dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo destinado a determinar las eventuales responsabilidades individuales derivadas de estos hechos”, detalló la Prefectura Santiago Rinconada.

En paralelo, los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar, organismo que estará a cargo de desarrollar la investigación penal correspondiente.

Finalmente, Carabineros de Chile lamentó el fallecimiento del funcionario y expresó sus condolencias a sus familiares, compañeros y cercanos, además de reiterar su disposición a colaborar con las investigaciones.

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