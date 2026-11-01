Cae "El Fantasma" tras intento de robo en Cesfam en construcción de San Joaquín

01 nov. 2026 - 22:32 hrs.

¿Qué pasó?

Una alerta por la presencia de dos personas que intentaban sustraer especies desde las obras de un Centro de Salud Familiar (Cesfam) movilizó a Carabineros de la 50ª Comisaría de San Joaquín, en la Región Metropolitana. El procedimiento terminó con la detención de un hombre de 35 años, conocido con el apodo de “El Fantasma”, quien fue interceptado en las inmediaciones del recinto en construcción.

El hecho ocurrió en calle Pacífico, mientras personal policial realizaba patrullajes preventivos por la comuna. Durante el recorrido, los funcionarios recibieron información sobre un posible robo al interior de las instalaciones del futuro centro asistencial.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, dos sujetos habrían ingresado al recinto con la intención de sustraer especies utilizadas en las faenas de construcción.

Tras recibir el aviso, los uniformados se trasladaron hasta el lugar y lograron detener a uno de los presuntos involucrados en las cercanías de la obra.

El aprehendido corresponde a un ciudadano chileno de 35 años, quien, según los registros policiales, mantiene cuatro detenciones anteriores vinculadas a delitos de estafa e infracciones a la Ley 20.000 de Drogas.

Desde la institución señalaron que el hombre es conocido como “El Fantasma”, sobrenombre que, de acuerdo con la información policial, estaría relacionado con su contextura física y antecedentes de consumo de drogas.