Vuelta al mundo en crucero: viaje contempla 21 países y una escala en la Patagonia

01 nov. 2026 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una travesía de varios meses por distintos continentes y océanos es la propuesta de los cruceros que ofrecen recorrer el mundo por mar. Uno de los itinerarios anunciados por MSC para 2029 contempla 119 noches de navegación, 45 destinos y visitas a 21 países.

El recorrido del MSC Magnifica comenzará en Europa en enero de 2029 e incluirá ciudades del Mediterráneo, destinos de Sudamérica, islas del Pacífico y lugares de Oceanía y Asia. Entre sus escalas destacadas se encuentra Ushuaia, en Argentina, donde los pasajeros podrán permanecer durante la noche para conocer el Parque Nacional Tierra del Fuego y navegar por el canal Beagle.

La ruta también contempla una escala con pernoctación en Río de Janeiro y un recorrido por Australia, con paradas en ciudades como Sídney, Melbourne, Adelaida, Broome y Darwin. Además, visitará destinos de Indonesia, Singapur y otros puntos de Asia.

¿Cuánto cuesta dar la vuelta al mundo en crucero?

Según consignó Canal 26, otra alternativa es el MSC World Cruise, que contempla una travesía de 100 días con salida desde Buenos Aires el 26 de enero de 2027. El itinerario incluye destinos como Puerto Madryn, Ushuaia, Puerto Montt, Valparaíso, Hanga Roa, Papeete, Sídney, Honolulu y Los Ángeles, entre otros.

El valor comienza en los US$15.789 (aproximadamente $15.684.318 chilenos) por persona en un camarote interior. A ese monto se suma una tarifa obligatoria de servicio de hotel de US$1.500 (cerca de $1.490.055).

¿Qué incluye el viaje?

En el caso del crucero MSC Magnifica de 2029, la propuesta contempla 15 excursiones en tierra, un paquete de bebidas para almuerzos y cenas y un 30% de descuento en el servicio de lavandería.

A bordo, los pasajeros tendrán acceso a cinco restaurantes, 12 bares, teatro, casino, spa y gimnasio, además de espectáculos, música en vivo, cenas temáticas y actividades recreativas.