Varios petroleros arden en Ormuz tras "chocar con minas"

30 oct. 2026 - 21:30 hrs.

Un buque cisterna en el estrecho de Ormuz fue alcanzado por una pequeña embarcación que llevaba dos artefactos explosivos adosados a su casco, provocando un incendio en la sala de máquinas, informó el viernes la organización Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), horas después de que el ejército de Irán anunciara incidentes "con minas" en otros navíos.

La tripulación se encuentra a salvo, no hubo impacto medioambiental y el incendio fue extinguido, señaló la UKMTO en un aviso, añadiendo que el buque continúa su trayecto hacia su próximo puerto de escala.

Por el momento no está claro quién estuvo detrás del ataque.

La agencia marítima británica explicó que una pequeña embarcación se acercó al petrolero por el costado de babor y colocó dos artefactos explosivos en el casco, por encima de la línea de flotación.

Anteriormente, la UKMTO había reportado otros dos incidentes en la zona: un velero árabe que se incendió y se hundió tras un incidente de seguridad marítima y un petrolero alcanzado por un proyectil desconocido.

Irán asegura que buques chocaron con minas

En tanto, las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron el jueves que cuatro petroleros se incendiaron tras chocar contra minas en el estrecho de Ormuz, un día después de que Estados Unidos asegurara, por el contrario, haber retirado gran parte de ellas.

Tres buques "infractores explotaron y se incendiaron tras chocar contra minas cuando intentaban transitar por la ruta no autorizada al sur del estrecho", aseguraron inicialmente los Guardianes de la Revolución, la poderosa fuerza ideológica de Teherán, en un comunicado.

Otro petrolero se habría incendiado al este de ese paso marítimo, tras chocar contra minas mientras "operaba en una zona restringida y peligrosa", informó el ejército iraní más tarde.

Los tres buques iniciales habían "apagado todos sus sistemas de radar y navegación" e ignorado las advertencias de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, señaló el comunicado.

No quedó claro de inmediato cuándo ocurrieron los incidentes ni qué banderas tienen los petroleros.

EE.UU. afirma que ya retiró las minas

En las últimas semanas, Irán ha informado de múltiples embarcaciones que han chocado contra minas marinas, lo que llevó al Comando Central estadounidense (Centcom) a reafirmar en redes sociales que todas las minas en las "rutas de tránsito principales" fueron retiradas.

Teherán ha cuestionado esa última afirmación.

Desde el estallido de la guerra el 28 de febrero, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la república islámica ha restringido severamente el tránsito por esta vía marítima estratégica, por donde antes circulaba una quinta parte del consumo mundial de petróleo y gas.

Estados Unidos ha respondido imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes.