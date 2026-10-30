Colegio de Profesores presentó a ministra Arzola reparos a ajuste presupuestario

30 oct. 2026 - 22:07 hrs.

¿Qué pasó?

El directorio nacional del Colegio de Profesoras y Profesores se reunió durante cerca de dos horas con la ministra de Educación, María Paz Arzola, para abordar el presupuesto del sector y las preocupaciones del gremio frente a los recursos contemplados para el próximo año.

Mario Aguilar, presidente nacional del gremio, explicó que “le expusimos con mucha claridad nuestras aprehensiones y nuestro rechazo a varias de las medidas que se están tomando en el ajuste presupuestario, las que podrían tener un efecto muy negativo en la educación”.

Agregó “se lo planteamos con mucha claridad a la ministra temas como: la fusión de cursos, la disminución de dotaciones docentes y el fin de 'Yo elijo mi PC', que lo seguimos defendiendo porque son nuestros alumnos los que han podido acceder, estudiantes de bajos recursos. Seguimos rechazando esa medida que nos parece absolutamente insensible”.

Otros puntos abordados

El Bono Post Laboral (Bono de Retiro) fue otro de los puntos presentados a la ministra. “Le planteamos la necesidad de que se agilice su entrega, pero que se respete que las y los profesores en el proceso de retiro puedan terminar sus labores docentes y pedagógicas en diciembre, porque esa es la buena manera de terminar el año escolar”, señaló Aguilar.

El líder gremial explicó que otro tema fue el pago de la Deuda Histórica. “Lamentamos que nuevamente un grupo de docentes, teniendo todos los requisitos para el pago, por responsabilidad de los municipios no pudieron cobrar esta vez y le pedimos que el Ministerio tenga una función más proactiva”, dijo.

Finalmente, recalcó que “fuimos muy claros, la ministra quedó en dar respuesta en algunos de los temas, pero en otros derechamente no tenemos acuerdo. Nosotros vamos a seguir con nuestro plan de acción para correr el cerco y que no se apruebe lo que quiere el ministro de Hacienda, que es prácticamente dejar a la Educación Pública en una situación muy desmedrada”.

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