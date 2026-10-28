Vacaciones de verano en Chile: Conoce cuándo parten en cada región del país

28 oct. 2026 - 08:00 hrs.

Con octubre ya en marcha, queda cada vez menos para que termine el año escolar 2026 y comiencen las vacaciones de verano para los estudiantes.

De acuerdo con el calendario escolar oficial del Ministerio de Educación (Mineduc), la fecha depende de si el establecimiento cuenta o no con Jornada Escolar Completa (JEC), y también puede variar por región.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de verano?

Para casi todas las regiones del país, el calendario que marca el fin del año escolar es el mismo, sin embargo, existen fechas distintas para Aysén y Magallanes.

El último día de clases es el viernes 4 de diciembre en las siguientes regiones:

En tanto, el último día de clases será el viernes 11 de diciembre en las siguientes regiones:

En el caso de los establecimientos sin Jornada Escolar Completa Diurna (JEC), las clases terminan el 23 de diciembre para Aysén y Magallanes, y el 18 de diciembre para el resto de regiones.

Puedes revisar el detalle del calendario escolar para cada región del país ingresando al portal del Mineduc (entra aquí).

¿Qué pasa con los estudiantes de 4.º medio?

Los estudiantes de 4° medio tendrán un término anticipado del año escolar, debido a la rendición de la PAES Regular, que se realizará los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.

El calendario escolar establece que estos alumnos podrán terminar sus clases dos semanas antes de la fecha de rendición de la prueba, es decir, el viernes 20 de noviembre.

Todo sobre Vacaciones