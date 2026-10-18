Vacaciones escolares: Esta es la fecha de comienzo en la Región Metropolitana

18 oct. 2026 - 18:18 hrs.

Con el cierre del año escolar cada vez más cerca, los estudiantes de la Región Metropolitana se preparan para el inicio de las vacaciones de verano. La fecha de término de las clases depende de las características de cada establecimiento educacional, según el calendario oficial del Ministerio de Educación (Mineduc).

En el caso de los establecimientos que cuentan con Jornada Escolar Completa Diurna (JEC), el último día de clases será el viernes 4 de diciembre.

Por otro lado, los colegios que no cuentan con Jornada Escolar Completa Diurna tendrán un calendario distinto, con clases hasta el viernes 18 de diciembre.

¿Qué pasa con los estudiantes de 4.º medio?

Los estudiantes de cuarto medio finalizarán anticipadamente el año escolar debido a la rendición de la PAES Regular, programada para los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre.

De acuerdo con el calendario escolar, estos alumnos podrán terminar sus clases dos semanas antes de la prueba, es decir, el viernes 20 de noviembre.

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