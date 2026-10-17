Tarjeta Banco de Materiales: Los cuatro tipos de obras para los que sirve el subsidio

17 oct. 2026 - 15:03 hrs.

La Tarjeta Banco de Materiales es un subsidio destinado a financiar la compra de materiales de construcción para realizar mejoras menores en viviendas. El beneficio está dirigido a jefas y jefes de hogar propietarios de una única vivienda que se encuentren entre el 40% y el 90% del Registro Social de Hogares (RSH) y cumplan con los requisitos establecidos.

El aporte permite financiar cuatro tipos de obras: reparación de techumbres, reparación de baños, instalación de cierres perimetrales y mejoramiento de pisos. Los montos varían según el tipo de reparación que se quiera realizar.

¿Cuáles son los cuatro tipos de obras que financia?

Reparación de techumbre : exclusiva para casas, con un subsidio de entre 1 UF y 25 UF.

: exclusiva para casas, con un subsidio de entre Reparación de baño: para casas y departamentos, con un aporte de entre 1 UF y 15 UF.

para casas y departamentos, con un aporte de entre Instalación de cierres perimetrales : exclusiva para casas, con un subsidio de entre 2 UF y 40 UF.

: exclusiva para casas, con un subsidio de entre Mejoramiento de pisos: para casas y departamentos, con un aporte de entre 1 UF y 15 UF.

Es importante considerar que el beneficio está destinado exclusivamente a la compra de materiales de construcción, por lo que no cubre mano de obra, servicios de construcción ni transporte de materiales.

El período de postulación estará abierto entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre de 2026.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder al subsidio, las personas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 18 años o más.

Ser jefa o jefe de hogar.

Tener nacionalidad chilena o ser una persona extranjera con residencia definitiva.

Contar con cédula de identidad vigente.

Estar entre el 40% y el 90% de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.

Ser propietario o propietaria de una única vivienda.

Habitar la vivienda donde se utilizará el subsidio.

No haber sido beneficiaria o beneficiario anteriormente del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (DS n.º 255) ni del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS n.º 27).

Además, la vivienda debe estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes, tener un avalúo fiscal igual o inferior a 2.500 UF y una antigüedad mínima de 10 años. El beneficio considera casas y departamentos.

En el caso de quienes postulen para reparar la techumbre, no podrán participar si la vivienda tiene techo de fibrocemento o pizarreño.