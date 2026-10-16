Aguinaldo de Navidad 2026: ¿Cuál es el monto que se entregará este año?

16 oct. 2026 - 13:00 hrs.

Ya solo quedan poco más de dos meses para que este año 2026 llegue a su fin, por lo que significa que la Navidad, una de las fechas más esperadas por muchos, está prácticamente a la vuelta de la esquina.

Si bien esta fiesta está marcada por el encuentro familiar, la verdad es que conlleva varios gastos extras para las familias, como la tradicional cena o los regalos que no siempre financia del todo el Viejito Pascuero.

A raíz de esto, el Estado entrega a ciertos grupos de la población un aguinaldo navideño que tiene como finalidad aliviar en parte la estrechez que puede llegar a tener el bolsillo durante el mes de diciembre.

¿Cuál es el monto del aguinaldo de Navidad?

Los dos grupos que recibirán un aguinaldo de Navidad por parte del Estado son los empleados públicos y los pensionados, cuyos montos dependerán de ciertas condiciones.

Aguinaldo navideño para empleados públicos

Para este 2026, el aguinaldo para los empleados públicos tiene dos montos, los que dependen de la remuneración mensual que tengan al 30 de noviembre:

Hasta $1.060.493 líquidos: Aguinaldo de $71.206 .

. Sobre $1.060.493 líquidos y menos de $3.511.800 brutos: Aguinaldo de $37.666.

Aguinaldo navideño para pensionados

Las personas que estén pensionadas al 30 de noviembre recibirán este año un monto base de aguinaldo navideño de $29.055, el cual puede aumentar en $16.415 por cada persona que a la misma fecha esté acreditada como causante de Asignación Familiar o Maternal.

El aguinaldo de Navidad se entregará automáticamente a quienes reciban una pensión de:

IPS (con PGU, PBSI o Subsidio de Discapacidad).

(con PGU, PBSI o Subsidio de Discapacidad). Antiguas cajas de previsión .

. Leyes de reparación Valech y Rettig .

. Accidentes de trabajo (ISL/mutualidades).

(ISL/mutualidades). AFP o compañías de seguro (con PGU, Aporte Previsional Solidario o garantía estatal).

(con PGU, Aporte Previsional Solidario o garantía estatal). Capredena o Dipreca.

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