Pago del Aguinaldo sector público: Estos son los montos que puedes recibir

16 sept. 2026 - 07:00 hrs.

A pocos días de la celebración de Fiestas Patrias, los trabajadores y trabajadoras del sector público ya pueden conocer cuánto dinero recibirán por concepto del tradicional aguinaldo correspondiente a septiembre.

El beneficio consiste en un aporte monetario cuyos montos fueron establecidos de acuerdo con la remuneración de cada trabajador. De esta manera, no todos los funcionarios recibirán la misma cantidad.

Según lo establecido en la Ley 21806, que contempla el reajuste para el sector público, existen dos montos de aguinaldo, dependiendo del sueldo que perciba cada funcionario. Además, quienes superen determinado nivel de remuneración quedarán fuera del beneficio.

¿Cuánto recibirás de aguinaldo de Fiestas Patrias?

El monto que corresponde a cada trabajador depende de su nivel de ingresos. Los valores establecidos para este 2026 son los siguientes:

$91.682 : para quienes tengan un sueldo líquido igual o inferior a $1.060.493.

: para quienes tengan un sueldo líquido igual o inferior a $1.060.493. $63.645: para quienes tengan un sueldo líquido superior a $1.060.493, pero cuya remuneración bruta sea igual o inferior a $3.511.800.

En tanto, los trabajadores del sector público que tengan una remuneración superior a $3.511.800 no recibirán el aguinaldo de Fiestas Patrias.

¿Cuándo se pagará el aguinaldo?

Respecto de la fecha de pago, el aguinaldo podrá ser recibido junto con el sueldo correspondiente al mes de septiembre.

De esta manera, el monto que finalmente recibirá cada funcionario dependerá del tramo de remuneración en el que se encuentre, considerando los límites establecidos por la normativa para este beneficio.