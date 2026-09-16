Un auto quemado, fuegos artificiales y disparos: Funeral de alto riesgo en Quilicura termina con disturbios

16 sept. 2026 - 07:02 hrs.

¿Qué pasó¡

Una noche de angustia vivieron los vecinos del sector de Lo Marcoleta con Pascual Gambino, en la comuna de Quilicura, luego de que un grupo de personas realizara un "velorio simbólico" en plena vía pública. La situación incluyó disparos al aire, fuegos artificiales y la quema de un auto en la calle.

La situación movilizó a personal de Control de Orden Público de Carabineros tras reiteradas llamadas de alerta de los vecinos. Al llegar, los involucrados escaparon del lugar, dejando al descubierto que los desórdenes rendían homenaje a un joven de 20 años asesinado el pasado sábado 12 de septiembre en la misma comuna. Debido al nivel de peligrosidad, las autoridades catalogaron el hecho como un funeral de alto riesgo, razón por la cual el cuerpo de la víctima no ha sido entregado a sus familiares hasta este miércoles.

Caída del presunto autor del crimen

Las diligencias desplegadas por la Policía de Investigaciones (PDI) y el equipo ECOH de la Fiscalía permitieron la captura del presunto responsable del ataque armado del fin de semana.

Se trata de un joven de 19 años, vecino del sector, quien habría actuado motivado por rencillas anteriores con la víctima. Durante el ataque ocurrido el sábado no solo falleció el joven homenajeado en el velorio, sino que además otras dos personas resultaron heridas por impactos de bala.

Prisión preventiva

Tras su detención a cargo de la Brigada de Homicidios, el acusado fue puesto a disposición del 2º Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía ECOH solicitó la máxima medida cautelar.

El tribunal acogió los argumentos de la fiscalía y decretó la prisión preventiva del imputado por homicidio calificado, dos homicidios frustrados y porte ilegal de arma de fuego, fijando un plazo de investigación de 120 días.

"Se pudo acreditar las circunstancias calificantes, en este caso del delito de homicidio, de alevosía, en razón de que el imputado actúa de sobreseguro en contra de la víctima para causarle la muerte", detalló el fiscal ECOH RM, Eduardo Pontigo.