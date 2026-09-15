Operación Ámsterdam: La versión del director del dispensario Patagonia que remece el origen de la investigación
15 sept. 2026 - 22:15 hrs.
William Vázquez, director del dispensario Patagonia, asegura que no presentó la denuncia que habría dado origen a la Operación Ámsterdam y cuestiona cómo se inició la investigación que mantiene 70 detenidos.
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