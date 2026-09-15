Diputados chilenos acuerdan enviar nota de protesta al Congreso argentino por dichos sobre el Estrecho de Magallanes

15 sept. 2026 - 22:14 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputados alcanzó un acuerdo unánime para manifestar su molestia ante el Congreso argentino por una serie de declaraciones de autoridades trasandinas sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes.

De esta forma, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), deberá redactar una nota formal dirigida al Congreso de la Nación Argentina.

El acuerdo se suma a otro adoptado en la misma sesión, en el que se solicitó iluminar el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso con los colores de la bandera chilena el próximo 17 de septiembre.

Acuerdo desde el PC hasta el PNL

Según publicó La Tercera, la medida fue propuesta por el diputado Diego Schalper, jefe de bancada de RN, y contó con el respaldo de los jefes de comités de todo el espectro político: desde el Partido Comunista hasta el Partido Nacional Libertario, pasando por el Frente Amplio, el PPD, la DC, el PDG, RN, la UDI y el Partido Republicano.

El plan contempla que Alessandri busque una redacción conjunta con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), una vez terminado el receso de Fiestas Patrias. En caso de que el Senado no se sume a la iniciativa, la Cámara enviará igualmente la nota al Congreso argentino, la cual sería tramitada a través de la Cancillería chilena.

Las declaraciones que gatillaron la molestia

El origen del malestar se remonta a los dichos de la senadora argentina Patricia Bullrich, exministra de Mauricio Macri y de Javier Milei, quien afirmó que Argentina debía expandir su poderío naval para lograr el "control" del Estrecho de Magallanes. Posteriormente se disculpó alegando que se había confundido y que en realidad se refería al Canal del Beagle, que sí es de soberanía compartida.

A los dichos de Bullrich se sumaron declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Valverde, quien afirmó que "Magallanes, el sur, el Pasaje de Drake, todo eso es soberanía, hay que hacer presencia", y también las del jefe de Hidrografía Naval, contraalmirante Hernán Montero, quien en abril había señalado que "la boca del estrecho de Magallanes es argentina".

Tras los dichos de Valverde, la Cancillería chilena ya había enviado una nota de protesta a Argentina, remarcando que la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes es indiscutible, fundada en los Tratados de 1881 y 1984.

También preocupa la vigencia del decreto argentino, dictado en 2021, que señala que "uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces (Paso Drake)". Aunque al asumir la presidencia, Javier Milei calificó ese decreto como un error, hasta la fecha no lo ha corregido.

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